«Вырывало бордюры»: начало погодного апокалипсиса на юге Волгограда попало на видео

Жители Кировского района Волгограда с риском для жизни накануне, 4 августа, снимали на видео, как начинался разрушительный ураган, а также его последствия. На кадрах видно, желтая мгла под черными тучами опустилась над домами, после чего начался в буквальном смысле погодный апокалипсис. Налетевший ветер валил бетонные столбы и вырывал деревья с корнями и бордюрами. Одно из таких огромных деревьев рухнуло прямо на территории гимназии №9.
Под столбами и деревьями оказались и припаркованные во дворах автомобили. Порванные провода, слетевшие кровли и поваленные ограждения – это минимум, что натворила стихия.
Накануне, как сообщало V102.RU, из-за урагана в Кировском районе десятки домов остались без электричества, а дороги погрузились во мрак из-за неработающих светофоров и уличного освещения. По словам местных жителей, свет появился около 22-00 ч.
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