Происшествия

«Хватило 10 минут»: штормовой ливень разметал деревья и крыши в Кировском районе Волгограда

Происшествия 04.08.2025 20:35
0
04.08.2025 20:35




Волгоград и Волжский оказались во власти штормового ливня, о котором сегодня предупреждали синоптики. Дороги Волгограда превратились в реки, а во дворах и скверах случился лесоповал.


Судя по сообщениям в соцсетях, больше всего натворила бед непогода в Бекетовке Кировского района Волгограда. На улицах Шумилова, Колосовая  ураганом повалило заборы, бетонные столбы, деревья  и сорвало кровли. Под ними оказались припаркованные автомобили. По словам очевидцев, ливень с ураганом бушевали всего минут десять, но этого хватило, чтобы нанести серьезный ущерб зданиям.

После бури в старой и новой Бекетовке, а также в частном секторе в районе остановки «Угол парка»  пропало электричество, погасли светофоры. Электричества нет в десятках домов.

Видео ДТП и ЧП Волгограда t.me, фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.08.2025 13:14
Происшествия 04.08.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 12:25
Происшествия 04.08.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 11:50
Происшествия 04.08.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 11:47
Происшествия 04.08.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 11:23
Происшествия 04.08.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 10:31
Происшествия 04.08.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 10:24
Происшествия 04.08.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 09:56
Происшествия 04.08.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 07:30
Происшествия 04.08.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 07:00
Происшествия 04.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2025 06:24
Происшествия 04.08.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2025 21:13
Происшествия 03.08.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2025 11:00
Происшествия 03.08.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2025 20:08
Происшествия 02.08.2025 20:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2025 17:05
Происшествия 02.08.2025 17:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:29
В Иловле восстановили электроснабжение после атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:14
Домашний матч «Ротора» с «Енисеем» закончился нулевой ничьейСмотреть фотографии
21:31
15838 зрителей пришли на первый домашний матч «Ротора»Смотреть фотографии
21:12
Первый тайм матча «Ротора» и «Енисея» закончился вничьюСмотреть фотографии
20:35
«Хватило 10 минут»: штормовой ливень разметал деревья и крыши в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
«Что нам дождь»: на «Волгоград Арене» после ливня начался матч «Ротора» и «Енисея»Смотреть фотографии
18:55
В Волгоградской области объявили «видеоохоту» на водителей с телефонамиСмотреть фотографии
17:56
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО зарезавшего собственную мать новоаннинцаСмотреть фотографии
16:53
В Волжском начали ремонт улетевшей от урагана крыши школы №15Смотреть фотографии
16:17
В Волгограде прорвало отреставрированный за 15 млн рублей фонтанСмотреть фотографии
15:37
В Волгоградской области стартует сезон охоты на барсуковСмотреть фотографии
15:17
Энергетики повысят надежность электроснабжения поселка ЮжныйСмотреть фотографии
15:06
Волжане отправили БПЛА и продукты бойцам в зону СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В Волжском на многострадального Чебурашку снова сделали «А-А»Смотреть фотографии
15:02
МЧС предупредило волгоградцев о многочасовом штормовом удареСмотреть фотографии
14:36
Владельцам пекарни в Волжском запретили кормить людей после серии отравленийСмотреть фотографии
13:14
Под Волгоградом мужчина заколол насмерть мать на глазах малолетнего братаСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде возбудили дело на высокопоставленного полицейского за взяткиСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области сотрудники почты лишили выплат пенсионеров с инвалидностьюСмотреть фотографии
12:25
ГАИ опубликовала видео с моментом массового столкновения на 3-й ПродольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
В Волжском наградили полицейского, отговорившего парня от прыжка в безднуСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области возобновлено движение поездов на станции АрчедаСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде поймали «банду» разъезжающих на байках подростковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
«Красный октябрь» в третий раз поддержал экологическую акцию по восстановлению популяции русского осетраСмотреть фотографии
11:31
Андрей Бочаров поручил оздоровить в лагерях 91 тысячу детейСмотреть фотографии
11:28
Волгоградские волонтеры отправили на СВО сети и свечиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
109 тысяч работающих волгоградцев начали получать новую пенсиюСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде двое пострадавших госпитализированы после жуткого ДТП на 3-й ПродольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Прокурору Волгоградской области продлили полномочия на 5 летСмотреть фотографии
10:31
В Волжском иномарка сбила во дворе высотки 7-летнюю девочку на велосипедеСмотреть фотографии
 