«Хватило 10 минут»: штормовой ливень разметал деревья и крыши в Кировском районе Волгограда

Волгоград и Волжский оказались во власти штормового ливня, о котором сегодня предупреждали синоптики. Дороги Волгограда превратились в реки, а во дворах и скверах случился лесоповал.
Судя по сообщениям в соцсетях, больше всего натворила бед непогода в Бекетовке Кировского района Волгограда. На улицах Шумилова, Колосовая ураганом повалило заборы, бетонные столбы, деревья и сорвало кровли. Под ними оказались припаркованные автомобили. По словам очевидцев, ливень с ураганом бушевали всего минут десять, но этого хватило, чтобы нанести серьезный ущерб зданиям.
После бури в старой и новой Бекетовке, а также в частном секторе в районе остановки «Угол парка» пропало электричество, погасли светофоры. Электричества нет в десятках домов.
Видео ДТП и ЧП Волгограда t.me, фото V102.RU