Расследования

Владельцам пекарни в Волжском запретили кормить людей после серии отравлений

Расследования 04.08.2025 14:36
0
04.08.2025 14:36


Волгоградский облсуд изменил приговор владельцам пекарни в Волжском, где отравились покупатели.  Напомним, в июне прошлого года после употребления салата «Цезарь», приготовленного в пекарне «Печка»,  с признаками пищевого отравления в больницы обратились пять человек. 

Ранее Волжский городской суд установил, что владельцы ООО «Печка» Алексей и Ольга Пьяных не обучали своих сотрудников, в результате работники нарушали санитарные правила и технологические инструкции, что привело к заражению продукции опасными бактериями сальмонелла.

Приговором Волжского городского суда Алексей и Ольга Пьяных были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Им было назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства каждому. Кроме того, судом принято решение об удовлетворении гражданских исков потерпевших. Однако виновными супруги себя не признали. Приговор был обжалован как потерпевшими, так сторонами защиты и обвинения. 

В итоге Волгоградский облсуд ужесточил приговор Волжского горсуда, назначив осужденным дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и реализацией пищевой продукции на срок 3 года.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.08.2025 15:04
Расследования 04.08.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2025 12:39
Расследования 04.08.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2025 11:28
Расследования 04.08.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2025 10:28
Расследования 04.08.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2025 20:30
Расследования 02.08.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2025 09:36
Расследования 02.08.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2025 19:39
Расследования 01.08.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2025 15:27
Расследования 01.08.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2025 12:39
Расследования 01.08.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 20:41
Расследования 31.07.2025 20:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 17:28
Расследования 31.07.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 15:32
Расследования 31.07.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 14:09
Расследования 31.07.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 13:33
Расследования 31.07.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 13:21
Расследования 31.07.2025 13:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:37
В Волгоградской области стартует сезон охоты на барсуковСмотреть фотографии
15:17
Энергетики повысят надежность электроснабжения поселка ЮжныйСмотреть фотографии
15:06
Волжане отправили БПЛА и продукты бойцам в зону СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В Волжском на многострадального Чебурашку снова сделали «А-А»Смотреть фотографии
15:02
МЧС предупредило волгоградцев о многочасовом штормовом удареСмотреть фотографии
14:36
Владельцам пекарни в Волжском запретили кормить людей после серии отравленийСмотреть фотографии
13:14
Под Волгоградом мужчина заколол насмерть мать на глазах малолетнего братаСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде возбудили дело на высокопоставленного полицейского за взяткиСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области сотрудники почты лишили выплат пенсионеров с инвалидностьюСмотреть фотографии
12:25
ГАИ опубликовала видео с моментом массового столкновения на 3-й ПродольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
В Волжском наградили полицейского, отговорившего парня от прыжка в безднуСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области возобновлено движение поездов на станции АрчедаСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде поймали «банду» разъезжающих на байках подростковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
«Красный октябрь» в третий раз поддержал экологическую акцию по восстановлению популяции русского осетраСмотреть фотографии
11:31
Андрей Бочаров поручил оздоровить в лагерях 91 тысячу детейСмотреть фотографии
11:28
Волгоградские волонтеры отправили на СВО сети и свечиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
109 тысяч работающих волгоградцев начали получать новую пенсиюСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде двое пострадавших госпитализированы после жуткого ДТП на 3-й ПродольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Прокурору Волгоградской области продлили полномочия на 5 летСмотреть фотографии
10:31
В Волжском иномарка сбила во дворе высотки 7-летнюю девочку на велосипедеСмотреть фотографии
10:28
Задержанный за вымогательство администратор «Острова Свободы» Серенко попросился домойСмотреть фотографии
10:24
В Волжском 16-летний байкер покалечился в ДТП с «китайцем»Смотреть фотографии
10:17
«Дождались»: 4 августа «Ротор» и «Енисей» откроют футбольный сезон в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:56
Четыре пригородных поезда отменили в Волгоградской области из-за ЧП на станции АрчедаСмотреть фотографии
09:45
РИА Рейтинг: в Волгоградской области треть дорог отвечает нормамСмотреть фотографии
09:27
На Юге России зарегистрировали DDoS-атаку продолжительностью почти 20 часовСмотреть фотографии
08:55
Автопробег за переименование Волгограда в Сталинград провели комсомольцыСмотреть фотографии
08:21
На мосту в Волгоградской области обнаружили опасную дыруСмотреть фотографии
07:52
В аэропорту Волгограда 6 рейсов задержаны, 2 отмененыСмотреть фотографии
07:30
Военные ликвидировали 6 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 