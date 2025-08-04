Владельцам пекарни в Волжском запретили кормить людей после серии отравлений

Волгоградский облсуд изменил приговор владельцам пекарни в Волжском, где отравились покупатели. Напомним, в июне прошлого года после употребления салата «Цезарь», приготовленного в пекарне «Печка», с признаками пищевого отравления в больницы обратились пять человек.
Ранее Волжский городской суд установил, что владельцы ООО «Печка» Алексей и Ольга Пьяных не обучали своих сотрудников, в результате работники нарушали санитарные правила и технологические инструкции, что привело к заражению продукции опасными бактериями сальмонелла.
Приговором Волжского городского суда Алексей и Ольга Пьяных были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Им было назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства каждому. Кроме того, судом принято решение об удовлетворении гражданских исков потерпевших. Однако виновными супруги себя не признали. Приговор был обжалован как потерпевшими, так сторонами защиты и обвинения.
В итоге Волгоградский облсуд ужесточил приговор Волжского горсуда, назначив осужденным дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и реализацией пищевой продукции на срок 3 года.