В Волжском 16-летний байкер покалечился в ДТП с «китайцем»





В Волжском Волгоградской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на улице Ленинской.

По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла напротив дома №6 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Jetour.

- В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист доставлен в медучреждение. В отношении родителей несовершеннолетнего водителя, допустивших его к управлению, будут приняты меры в соответствии с законодательством, - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области