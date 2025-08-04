



4 августа в Волжском на территории микрорайона 32А иномарка сбила несовершеннолетнюю. Девочка гуляла во дворе, когда на неё наехал автомобиль.

- В 16:10 водитель, управляя автомашиной Kia Rio, двигаясь по внутридворовой территории, напротив дома № 395 по пр. Ленина совершил наезд на 7-летнюю девочку-велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Она была доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области