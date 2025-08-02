Самолет из Москвы не долетел до Волгограда из-за отказа шасси

У самолета, выполняющего рейс из Москвы в Волгоград, отказала носовая стойка шасси. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным авторов канала, происшествие случилось 29 июля с самолетом авиакомпания Россия. При выполнении полета капитан воздушного судна доложил об отказе управления носовой стойки шасси. Было принято решение о возвращении на аэродром вылета.

В течение часа самолет вырабатывал топливо и только потом смог благополучно приземлиться во Внуково.

На аэродроме был объявлен «синий» код тревоги, означающий, что происшествие случилось в полёте и требуется вынужденная посадка.