Двое подростков покалечились на мотоцикле в Волгоградской области

Авария с участием двух мотоциклов, которыми управляли несовершеннолетние, произошла в Клетском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

В станице Клетская напротив дома № 92 по ул. Коммунистической произошло ДТП с участием мотоциклов «Велс» и «Рейсер» под управлением 16-летних местных жителей. Двухколесная техника не была зарегистрирована в установленном порядке, прав у водителей также не было.

С места происшествия в больницу были доставлены водитель мотоцикла «Велс» и его 17-летний пассажир.

- В отношении родителей несовершеннолетних водителей, допустивших их к управлению, будут приняты меры в соответствии с законодательством, - сообщили в Главке.