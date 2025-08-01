Под Волгоградом иномарку расплющило в ДТП с КАМАЗом: водитель погиб





В Камышинском районе Волгоградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства страшной аварии с участием автомобилей Volkswagen Tiguan и КАМАЗ. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла утром 1 августа на федеральной трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград».





По предварительной информации, столкновение автомобилей произошло на 492 километре трассы. Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения в нарушение дорожной разметки, где столкнулся с грузовиком.

В результате аварии водитель Volkswagen скончался в машине скорой медицинской помощи. Два пассажира, включая малолетнего ребенка, доставлены в медучреждение.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно - оперативная группа.

Видео: ГУ МВЛ России по Волгоградской области