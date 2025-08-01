Восемь волгоградцев заразились вызывающей сепсис инфекцией

В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода. По данным Волгоградского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в Волгоградской области за 6 месяцев регистрировались единичные разрозненные случаи инфекции — 8 заболевших (4 взрослых и 4 ребёнка).
Рост заболеваемости менингококковой инфекцией связывают с увеличением числа трудовых мигрантов и недостаточным уровнем вакцинации.
Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком Neisseria meningitidis, которое чревато развитием тяжелых осложнений. Некоторые формы заболевания протекают молниеносно: летальный исход может наступить в течение суток после появления первых симптомов.
Менингококковая инфекция представляет наибольшую опасность для детей до 5 лет, подростков, пожилых людей, лиц с ослабленным иммунитетом, а также для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей — например, жителей общежитий, военнослужащих и трудовых мигрантов.
Самый плохой сценарий этого заболевания — когда менингококк поражает центральную нервную систему или вызывает сепсис.