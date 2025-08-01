Здоровье

Восемь волгоградцев заразились вызывающей сепсис инфекцией

Здоровье 01.08.2025 08:31
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01.08.2025 08:31


В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода. По данным Волгоградского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики,  в Волгоградской области за 6 месяцев регистрировались единичные разрозненные случаи инфекции — 8 заболевших (4 взрослых и 4 ребёнка).

Рост заболеваемости менингококковой инфекцией связывают с увеличением числа трудовых мигрантов и недостаточным уровнем вакцинации. 

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком Neisseria meningitidis, которое чревато развитием тяжелых осложнений. Некоторые формы заболевания протекают молниеносно: летальный исход может наступить в течение суток после появления первых симптомов.

Менингококковая инфекция представляет наибольшую опасность для детей до 5 лет, подростков, пожилых людей, лиц с ослабленным иммунитетом, а также для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей — например, жителей общежитий, военнослужащих и трудовых мигрантов.

Самый плохой сценарий этого заболевания  — когда менингококк поражает центральную нервную систему или вызывает сепсис.


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