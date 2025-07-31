Под Волгоградом полиция отыскала заблудившегося грибника





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сотрудники полиции разыскали пенсионера с инвалидностью, который ушел за грибами и потерялся.

В полицию обратилась супруга мужчины, который успел сообщить о своей проблеме до того, как его сотовый телефон разрядился. Усугубляло проблему то, что пожилой мужчина мог передвигаться только с помощью трости.

После тревожного звонка сотрудники правоохранительных органов незамедлительно начали поиски пропавшего. Через пять часов активных поисков на берегу затонов в овражной зоне им удалось найти волгоградца. Испуганного пенсионера живого и здорового доставили домой.

Позже на имя начальника Главного Управления МВД России по региону поступило обращение от лица спасенного, который выразил благодарность сотрудникам полиции за оказание помощи.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinskiy