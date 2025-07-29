Школьник погиб при взрыве гранаты на юге Волгограда





В Красноармейском районе Волгограда в многоквартирном доме №72 по улице Морской, в поселке Верхняя Судоверфь, произошел взрыв. Как сообщает V102.RU, в результате взрыва погиб 14-летний подросток.

По сообщениям очевидцев, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

– Согласно имеющимся данным сегодня около 13.00 в квартире предположительно произошла детонация найденного подростком боеприпаса, в результате которого мальчик погиб на месте, – сообщили в прокуратуре.

По данным СУ СК России по Волгоградской области, причиной трагедии могла стать детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

– В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из аппарата следственного управления направлены следователи-криминалисты для установления всех обстоятельств случившегося, – уточняют в следственном управлении.

По факту трагического инцидента проводится проверка.



