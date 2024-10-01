Расследования

Под Волгоградом осудят отца погибшей от тока в курятнике 15-летней школьницы

Расследования 01.10.2024 14:09
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01.10.2024 14:09


Следственный отдел по Городищенскому району Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, по вине которого погибла 15-летняя дочь. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, мужчина обвиняется в ч. 1 ст. 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности».

Как ранее сообщалось информагентством, в 2021 году обвиняемый установил в собственном курятнике инфракрасные лампы для подогрева и освещения, оставив оголенную электропроводку. 26 апреля текущего года его 15-летняя дочь отправилась покормить птиц, когда коснулась телом металлических конструкций клетки, получив сильный удар током.

Девочка незамедлительно была госпитализирована в ФАП, где от полученной травмы скончалась. 

- Собранными по делу доказательствами установлена прямая причинно-следственная связь между несоблюдением со стороны обвиняемого Правил и ГОСТ, предъявляемых к прокладке электропроводки, и наступившими последствиями в виде смерти несовершеннолетней. В настоящее время расследование завершено, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону. 

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, расследование произошедшего находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

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