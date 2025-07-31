Силы ПВО сбили над Волгоградской областью 11 БПЛА

В ночь с 30 на 31 июля в Волгоградской области была отражена массированная атака БПЛА на регион, передает V102.RU. По сообщению Минобороны РФ, в небе над регионом были уничтожены 11 вражеских беспилотников.

Всего с 23.20 мск 30.07 до 04.00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО в шести регионах России уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным Минобороны, 11 БПЛА сбиты в над территорией Волгоградской области, 7 – над территорией Республики Крым, 5 – над территорией Воронежской области, 5 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Тамбовской области, 2 – над территорией Ростовской области.

Губернатор Андрей Бочаров сообщил о ликвидации последствий атак.