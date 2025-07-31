Бочаров сообщил о ликвидации последствий ночной атаки БПЛА

Волгоградская область в ночь с 30 на 31 июля подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия. Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено, - сообщил глава региона.

Напомним, в Волгоградской области этой ночью решением Росавиации был закрыт аэропорт в целях обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань открыли только утром, 31 июля, в 6:33.