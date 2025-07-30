В Волгограде в приюте «Догшанс» в пожаре погибли 20 собак, хозяйка в больнице

Трагедия разыгралась в приюте для бездомных животных «Догшанс» в Дзержинском районе Волгограда. В результате вспыхнувшего пожара погибли некоторые животные, хозяйка приюта Людмила Чурюмова, которая пыталась спасти своих подопечных, попала в больницу №25.

Как рассказали кураторы и помощники приюта, пожар в приюте вспыхнул в ночь на 30 июля. Часть собак и кошек погибли.

Приют «Догшанс» был создан около десяти лет назад. Здесь содержалось животные, некоторые из которых – инвалиды, и не смогли бы выжить самостоятельно.

По данным МЧС, пожар произошел в сооружении на улице Ангарская, 143 - сообщение поступило 29 июля в 23-03 ч. Внутри металлического помещения с вольерами для собак загорелись деревянные полы.

В опасности были 300 питомцев. Большинство удалось спасти, но около 20 - погибли. По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

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