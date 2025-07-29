СК: подорвавшийся в Волгограде школьник состоял в поисковом отряде





Следователями Красноармейского района Волгограда возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка от детонации боеприпаса.

Напомним, трагедия случилась днем 29 июля в многоквартирном доме №72 по улице Морской. В одной из квартир произошел хлопок, в результате которого несовершеннолетний волгоградец получил смертельные травмы. На момент трагедии в квартире никого из родителей не было. В экстренные службы обратился старший брат, который находился дома.

По версии следствия, причиной трагедии могла стать детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который подросток принес домой. Известно, что школьник состоял в поисковом отряде, откуда и мог принести опасный предмет.

- В настоящее время следователями проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая и судебно-медицинская. Устанавливаются источник происхождения боеприпаса, а также обстоятельства его появления в жилом помещении, - рассказали в СУ СКР по региону.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления региона.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области