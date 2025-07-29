Экология

«Птичий остров» в Волгограде наказали за содержание краснокнижных птиц без разрешения

Экология 29.07.2025 18:02
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29.07.2025 18:02


В Волгограде к административной ответственности привлечена директор АНО «Центр реабилитации диких животных «Птичий остров» за содержание краснокнижных птиц без разрешения. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, нарушения выявлены в ходе проверки условий содержания животных, проведенной совместно с прокуратурой.

- В рамках проверки, осуществлен выезд на территорию АНО «Центр реабилитации диких животных «Птичий остров», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Красных Зорь, д. 24, произведен осмотр указанной территории, в ходе которого установлен факт содержания животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, а именно: 4 степных орла, 12 орланов-белохвостов, 2 орла-могильника, - сообщили в управлении. - Вместе с тем, разрешение на содержание указанных видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, уполномоченным органом - Федеральной службой по надзору в сфере природопользования АНО «Центр реабилитации диких животных «Птичий остров» в установленном порядке не выдавалось.


В отношении директора «Птичьего острова» постановлением прокурора Красноармейского района возбуждено административное дело по ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение).

Материалы поступили в управление Росприроднадзора для вынесения процессуального решения. В ходе их рассмотрения директору птичьего приюта назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Соответствующее постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, приют «Птичий остров» в Красноармейском районе хорошо известен не только в Волгограде, но и за его пределами. Сюда со всех районов области привозят попавших в беду и искалеченных птиц. Ветеринары их оперируют, после чего они проходят реабилитацию. При этом энтузиасты спасают птиц за свои деньги и на пожертвования неравнодушных людей.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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