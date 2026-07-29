



Почти неделю хозяева алабая Тора боялись сомкнуть глаза и пропустить ухудшение в его состоянии. Сложнейшую операцию пес перенес после того, как случайно оказался на улице и, не проявив агрессии, получил несколько ножевых ранений и ударов лопатой. По словам волгоградцев, расправиться с псом пытался их сосед по частному дому. В подробностях шокирующей истории разбирались корреспонденты ИА «Высота 102».





В прошлый понедельник, 20 июля, жительница частного сектора в Кировском районе Ольга поливала цветы на участке. Когда соседка попросила измерить давление и сделать укол, женщина прикрыла калитку и забежала в соседний дом.

– Меня не было буквально пять минут. Когда я вернулась к дому, калитка была открыта. Забежала во двор, а Тора – так зовут нашего алабая – там нет. Выбежала на улицу, звала его, осматривалась по сторонам. И вдруг увидела, что он лежит рядом с домом соседа. «Тор, Торушка, вставай». А он не встает… Подбежала к нему: он весь в крови, на шее сдавлена удавка. Я попыталась ее снять, но Тор лишь сильнее начинал хрипеть. Еле-еле мы дошли с ним до дома, где я тут же стала искать ветеринарные клиники. На записях с камеры видно, как наша собака прошла мимо соседской калитки и вернулась к ней, услышав лай местного пса. Она стоял перед ней и махала хвостом, как вдруг калитку зачем-то открыли. Тор вошел и вскоре вышел оттуда израненный.





Во время операции, которая длилась два с половиной часа, ветеринары обнаружили на теле собаки три ножевых ранения – два удара были нанесены в область сердца, но своей цели, к счастью, не достигли.

– Врач сначала не могла понять, почему у Тора никак не останавливается кровь. Уже позже выяснилось, что на его теле были ножевые ранения, – о событиях тех дней Ольга до сих пор вспоминает с дрожью. – Шесть дней мы боялись засыпать, потому что у собаки останавливалось сердце, она потеряла много крови, и мы боялись самого худшего… К счастью, сейчас Тор постепенно пошел на поправку, только вчера начал кушать. Надеюсь, что кризис мы преодолели.





Жительница Кировского района уверена, что расправиться с ее питомцем пытался сосед по дому. Почти не отвечая на ее вопросы, как-то раз мужчина все-таки обмолвился – Тор якобы угрожал его собственной собаке.

– Я пришла к соседу с вопросами: «Зачем ты так издевался над животным? Оно напало на тебя или на твою сестру?». В ответ он нехотя сказал лишь, что Тор мог укусить его собственную собаку. Мог, но не укусил. Соседям же он заявляет, что наш алабай якобы помочился у его дома, – продолжает Ольга. – Между тем, из пяти с половиной лет своей жизни Тор четыре года был служебной собакой, ориентированной на помощь людям. Никаких нареканий от соседей в его адрес не звучало ни разу. Более того, и взрослые, и дети всегда останавливались, чтобы сфотографироваться с такой большой и доброй собакой. Такого жестокого отношения со стороны человека Тор просто не заслужил.

Больше недели выхаживая раненного пса, накануне Ольга обратилась в полицию. Корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют информацию в пресс-службе регионального главка МВД.





Связаться со второй стороной конфликта корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось. Мы готовы выслушать ее позицию по указанным на сайте номерам телефонов.

Необъяснимую агрессию по отношению к животным волгоградцы проявляют не в первый раз. Так, в начале июля в редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Тракторозаводского района, сообщившие о стрельбе в уличного пса. По их словам, из-за повреждения спинного мозга животное, скорее всего, уже никогда не встанет на четыре лапы.

До этого в поселке Горьковском в Волгограде неизвестный жестоко расправился с несколькими уличными собаками, посмертно изуродовав их. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщали о проверке по данному факту – пока о ее результатах не сообщалось. Между тем, местные жители убеждены, что «маньяк» проживает с ними по соседству.

В мае этого года жертвой догхантера стала дворняга, обитавшая во дворе в Центральном районе. Жители ул. Глазкова пытались спасти ей жизни, но безуспешно.

Фото Ольги Верблюдовой