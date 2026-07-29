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Спорт

Волгоградская школа дзюдо делает ставку на молодость. Аюб Хажалиев возглавил сборную региона

Спорт 29.07.2026 20:33
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29.07.2026 20:33


В волгоградском дзюдо – громкая рокировка. Алексей Яковлев, долгие годы стоявший у руля сборной региона, переходит на должность старшего советника президента Федерации дзюдо Волгоградской области Петра Самохина. А на его место ставят 29‑летнего Аюба Хажалиева – мастера спорта, обладателя Кубка России и одного из самых титулованных дзюдоистов региона.

Задача перед новичком – не просто тренировать, а перезагрузить систему. В зоне ответственности Хажалиева – формирование сборных во всех возрастах, организация сборов и координация тренерского штаба. Ставка сделана на сочетание молодости и опыта: Хажалиев больше десяти лет прошёл через все уровни сборных России – от юношеской до взрослой – и стабильно держался в топе рейтингов.

Его послужной список говорит громче любых рекомендаций: Кубок России‑2018, бронза чемпионата страны‑2022, серебро первенства Европы‑2019 (до 23 лет), плюс длинный ряд побед и призовых мест на международных и всероссийских стартах. Теперь эти медали работают не как личная статистика, а как аргумент для всей системы подготовки региона.

Сам Хажалиев признаёт: нынешний год стал точкой перехода – обстоятельства вынудили его завершить спортивную карьеру. Но уходить из дзюдо он не собирается.

– Благодарю Федерацию дзюдо Волгоградской области и лично Петра Андреевича Самохина за оказанное доверие, для меня это большая честь, – заявил Аюб Хажалиев. – Дзюдо – это неотъемлемая часть моей жизни, и я рад возможности остаться в спорте и продолжать приносить ему пользу, пусть уже в другом статусе. Моя цель как старшего тренера – выстроить работу штаба так, чтобы Волгоградская область была достойно представлена на крупнейших соревнованиях во всех возрастных категориях.

Президент федерации Пётр Самохин не скрывает: решение было непростым и вызвало в сообществе контрастные мнения. Но именно такие «революционные шаги», по его словам, нужны, чтобы уйти от разовых успехов к системной работе.

– Аюб Арбиевич молод, энергия бьёт ключом, есть возможности выполнять большие объёмы работы и достигать самых амбициозных целей, – подчеркнул Самохин. – Уверен, опыт Хажалиева как профессионального спортсмена в синергии с опытом нашего тренерского штаба позволят возродить систему дзюдо Волгоградской области. Чтобы у нас не раз в пять лет выстреливал один спортсмен, а была сильная команда, на регулярной основе добывающая медали на крупных соревнованиях.

Переход Яковлева на роль старшего советника – ещё один элемент новой конструкции. Его знание региональной специфики и многолетний вклад в школу дзюдо будут работать на общую стратегию.

Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области

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