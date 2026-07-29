Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Сочи отклонил вторую жалобу бывшего депутата Волгоградской облдумы Николая Чувальского по поводу имущественных прав на многомиллионную недвижимость, которой его лишили.

– Жалоба / представление оставлено без удовлетворения, – гласит результат гражданского дела, решение по которому ранее принимал Дзержинский районный суд Волгограда.

Тогда участниками процесса выступали Николай Чувальский и двое его сыновей, Управление Минюста России по Волгоградской области, прокуратура Волгоградской области и Волгоградская городская общественная организация «Футбольный клуб "Олимпия"».

Напомним, что осенью прошлого года прокуратура Волгоградской области обратилась в Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области и Дзержинский районный суд Волгограда с требованием признать недействительными договоры дарения движимого и недвижимого имущества, заключенного между Николаем Чувальским и его родственниками. В результате бывший депутат областной думы и его семья лишились многомиллионного имущества, в числе которого спортивные комплексы, базы отдыха в Волго-Ахтубинской пойме, объекты ВГОО «ФК «Олимпия», расположенные в областном центре. Ранее ИА «Высота 102» подробно об этом рассказывало.

В июне текущего года Николай Чувальский пытался оспорить решение Среднеахтубинского районного суда об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Однако кассационный суд оставил это решение без изменения.

Коллаж ИА «Высота 102»