Сосиски, детские консервы и колбаса подорожали в Волгограде

В Волгограде и области подорожали детские овощные консервы, а также сосиски, сардельки и вареная колбаса. Такими наблюдениями поделились специалисты Волгоградстата в ходе еженедельного мониторинга потребительских цен в регионе.

Лидером подорожания стали консервы овощные для детского питания, цена на которые выросла на 4% – до 723,34 рубля за килограмм.

Сосиски и сардельки, а также вареная колбаса одновременно стали дороже на 2,3% и 2,1% соответственно.

К примеру, килограмм сосисок стоит уже 504,01 рубля, а колбаса вареная – 474,49 рубля.

В списке продовольственных товаров, цена на которые выросла примерно на 1-2%, находятся также свинина, печенье, куриные яйца и сахар-песок.

Фото Геннадия Гуляева / архив V102.RU