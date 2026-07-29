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Происшествия

Житель Волгоградской области устроил дебош в астраханском аквапарке

Происшествия 29.07.2026 21:25
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29.07.2026 21:25


В Астрахани сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего жителя Волжского Волгоградской области, который устроил пьяный дебош в аквапарке. Посетитель, который был явно не в себе от выпитого, устроил скандал с администратором в парке развлечений, а до этого вымещал свою злобу на маленьком сыне.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл в аквапарк, который находится в центре Астрахани, по тревожному вызову.

– Росгвардейцам сообщили, что нетрезвый мужчина громко и грубо выражался в адрес своего маленького сына, пугал и мешал отдыху гостей. По словам администратора, на замечания посетитель реагировал остро, использовал ненормативную лексику, – сообщили в управлении.

При задержании мужчина пытался оказать сопротивление. Однако правоохранители все же забрали его из аквапарка и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото сгенерировано ИИ

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