Расследования

Опубликованы фото из ИК-9 Волгограда после взрыва газового баллона

Расследования 29.07.2025 12:01
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29.07.2025 12:01


Прокуратура Волгоградской области опубликовала фото с места происшествия в ИК-9, расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда, где в результате ЧП пострадали четыре человека. 

Напомним, происшествие случилось сегодня, 29 июля, около 7-10 ч. в одном из подсобных помещений исправительного учреждения во время проведения работ. В результате взрыва газового баллона ожоги получили четверо заключенных. 


Расследованием дела по статье ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) занимается СУ СК по Волгоградской области. Проверку проводит и региональная прокуратура.  

По данным надзорного ведомства, пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. В комитете здравоохранения не стали комментировать состояние госпитализированных. В УФСИН по Волгоградской области заявили, что они находятся в удовлетворительном состоянии и получают лечение в одной из городских больниц. 

Напомним, как сообщалось, в колонии отбывают наказание заключенные, приговоренные к строгому режиму. 

Фото прокуратуры Волгоградской области

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