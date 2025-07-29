Происшествия

Четверо осужденных пострадали при взрыве баллона с газом в волгоградской ИК-9

Происшествия 29.07.2025 10:50
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29.07.2025 10:50


В Волгограде четверо осужденных, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газового баллона в колонии. Как сообщает V102.RU, происшествие случилось на территории ИК-9 в Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 29 июля.

Отметим, что в  этой колонии, которая находится в поселке Водстрой, находятся осужденные на строгом режиме.

В СУ СКР по региону сообщили, что госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести.  

- Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошёл хлопок газового баллона с последующим воспламенением, - сообщает СКР по региону. - По предварительным данным отбывающие наказание лица пострадали в процессе трудовой деятельности.

По данному факту территориальным подразделением регионального управления СКР организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, воспламенение газа из баллона на территории одного из подсобных помещений колонии произошло около 07:10. 

- На место происшествия выехали начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Волгоградской области Максим Челобитчиков и Волгоградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владислав Кузнецов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила Черединина.

По факту происшествия организована проверка.

Фото из архива V102.RU


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