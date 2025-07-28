Расследования

Родителей юных байкеров из Михайловки оштрафуют за опасные трюки детей

Расследования 28.07.2025 20:16
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28.07.2025 20:16


Полицейские привлекли к ответственности юных мотонарушителей, чьи опасные трюки попали на видео. Запись, где двое подростков на байках совершали опасные маневры в Михайловке, внимательно изучили в ГУ МВД по Волгоградской области. Нарушителями оказались 16-летний и 14-летний парни. Старшего привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление техникой без прав (штраф до 15 тыс. рублей).

Родители второго 14-летнего подростка, допустившие его к управлению мотоциклом, привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (штраф до 30 тыс. рублей) за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Также в отношении родителей обоих подростков  составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. А транспортные средства, на которых несовершеннолетние выполняли опасные трюки,  изъяты и помещены на специализированную стоянку.
 

Напомним, несовершеннолетние устроили «покатушки» на улице Обороны. Один из них попытался проехать на заднем колесе байка, однако не справился и свалился. И тут же угодил под колеса другого мотоцикла.
По имеющимся сведениям, после неудачного трюка молодой водитель не стал обращаться в больницу.



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