Печальный трюк подростка на байке засняли на видео под Волгоградом





В Михайловке Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с подростками на мотоциклах. Как сообщили V102.RU очевидцы, один из молодых людей свалился с транспортного средства во время выполнения трюка. Ехавший следом молодой байкер не успел отреагировать и совершил наезд на приятеля.





По сообщению очевидцев, которые запечатлели момент наезда на камеру, авария произошла на улице Воронова. На кадрах видно, как один из подростков попытался встать во время движения на заднее колесо байка, но в конечном итоге не справился с управлением. Оказавшийся на асфальте молодой человек тут же угодил под колеса другого мотоцикла.

В ГУ МВД России по региону на запрос информагентства сообщили, что личности мотоциклистов установлены.

- Принимаются все меры реагирования по данному инциденту, - сообщили в региональном главке МВД.

По имеющимся сведениям, после неудачного трюка молодой водитель не стал обращаться в больницу.

Видео: Online34 / t.me