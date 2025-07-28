Происшествия

Три волгоградских рейса «Аэрофлота» отменены из-за сбоя

Происшествия 28.07.2025 15:30
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28.07.2025 15:30


Сегодня, 28 июля, отменены уже три рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Волгоград и обратно. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на информацию волгоградского аэропорта.

Так, отменены два рейса из столичного Шереметьево (№№ 1184 и 1186). Первый должен был приземлиться в Волгограде в 04:45, второй - в 19:25. Отменен вылет из Волгограда в Москву в 20:20 (№ 1187). 

Задерживаются к данному часу 8 рейсов, из которых пять - на прилет в Волгоград.

Напомним, что задержка и отмена рейсов в аэропорту Шереметьево происходит из-за сбоя в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки.

Генеральная прокуратура сообщала, что по данному факту организованы надзорные мероприятия. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

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