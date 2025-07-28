В Волгограде еще один школьник пострадал в ДТП с мопедом





В Ворошиловском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мопеда и автомобиля «ГАЗель». Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла вечером 27 июля на улице Автотранспортной.

По предварительной информации, 14-летний водитель мопеда совершил столкновение с автофургоном напротив дома №27 «А».

– В результате ДТП 15-летний пассажир мотоцикла доставлен в медучреждение, – сообщают в полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области