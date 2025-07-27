



Главные тренеры «Ротора» и «Челябинска» Денис Бояринцев и Роман Пилипчук накануне, 26 июля, подвели итоги встречи второго тура Первой лиги. Напомним, на своем домашнем стадионе «Центральный» уральцы обыграли волгоградскую команду со счетом 1:0.

Бояринцев в этой игре отметил бойцовские качества своих подопечных.

- Футбол получился хороший, веселый. Обе команды продемонстрировали большое желание победить. Кому-то сегодня удача сопутствовала больше, кому-то меньше. Мы свои моменты создали. К сожалению, не реализовали. И получили гол со стандарта. Необязательный - так получилось. Кто выиграл, тот больше заслужил. Мне не в чем упрекнуть своих ребят в плане борьбы и самоотдачи. Может, где-то не сложился первый тайм конструктивно. Во второй половине было хорошее давление с обеих сторон. Получился зрелищный и атакующий футбол. «Челябинск» сегодня был ближе к забитому мячу, поэтому и победил, - считает Денис Константинович.

Кроме того, наставник волгоградского коллектива рассказал о причинах перехода на схему в три центральных защитника во вчерашнем матче.

- Как показывает практика - мы со своей классической схемой не очень удачно противодействуем тактике в три центральных защитника. Решили отзеркалиться. Хотели выстроить игру с быстрыми сменами флангов. Но мы сегодня очень медленно играли. Может, ребята не успели плюс-минус адаптироваться к искусственному полю. В первом тайме мяч совсем медленно ходил и не работали фланги в отличие от соперника. Хотели противопоставить такую же игру за счет широких латералей. Для хорошей игры флангами надо, чтобы мяч быстро ходил. У нас в первом тайме это не получилось. Во втором более-менее пошли атаки. Решили упростить игру, где-то половить высокую линию. Момент Давидяна тому пример. Поймали соперника с большим расстоянием за спиной. К сожалению, Давид не реализовал этот момент. Наверное, он стал ключевым для нас. Игра была до гола - избитая фраза. Забей мы первыми, скорее всего, довели бы дело до конца. Но «Челябинск» забил свой гол и победил. В принципе, считаю, что в первом тайме у нас не получилось то, что планировали. Совсем плохо работали с мячом. Большое количество брака. Поэтому «Челябинск» с нами справлялся, - подытожил Бояринцев.

Роман Пилипчук признал, что фортуна в этом противостоянии была на стороне уральского клуба.

- Игра двух одинаковых соперников. Матч был до гола. Сегодня мы забили. Наверное, заслуженно победили. В первом тайме соперника мы переиграли. Во второй половине «Ротор» перестроился. Игра была с обоюдоострыми моментами. Надо быть справедливым - в конце нам повезло чуть больше. Мы выжали стандарт и додавили соперника, - подчеркнул наставник «Челябинска».

Напомним, в следующем матче «Ротор» встретится с красноярским «Енисеем» 4 августа. Игра, которая станет первой домашней для сине-голубых в нынешнем сезоне, начнется на «Волгоград Арене» в 20-00 ч. Билеты на встречу третьего тура можно приобрести на сайте kassir.ru.