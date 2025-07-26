«Бились ценой травм»: волгоградский «Ротор» в гостях проиграл «Челябинску»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 26 июля, во втором туре Первой лиги в гостях проиграл «Челябинску» со счетом 0:1. Сине-голубые, оставившие много сил на поле и получавшие повреждения в ходе ожесточенной борьбы, обидно пропустили решающий гол на 86-й минуте и в итоге потерпели первое поражение в первенстве 25/26.

Как и в стартовом матче сезона, волгоградцы снова встречались с новичком Первой лиги. Напомним, 19 июля сине-голубые в непростой встрече обыграли в Ульяновске местную «Волгу» - 2:1. И сегодня вряд ли кто-то мог ожидать легкой прогулки для гостей. Наставник сине-голубых Денис Бояринцев в столице Южного Урала не последовал популярной футбольной поговорке - «победный состав не меняют». Главный тренер «Ротора» сделал четыре рокировки в старте. На скамейке запасных остались авторы первого гола и результативной передачи в игре с «Волгой» - Сафронов и Сасин, вместо которых дали шанс проявить себя Фомину и Хохлачеву. Семенова сменил Максим Храмцов - сын бывшего футболиста «Ротора» Сергея Храмцова. И Арбузов, ярко вышедший на замену неделю назад, усадил на лавку Никишина.

В старте «Челябинска» можно отметить выход экс-игрока волгоградской команды Рамазана Гаджимурадова, с которым, как известно, сине-голубые не продолжили сотрудничество по окончании сезона 23/24. Гаджимурадов сегодня продемонстрировал большое желание проявить себя в противостоянии со своим бывшим клубом. Кроме того, с капитанской повязкой в стане хозяев появился защитник Жиров, в прошлом матче с «Торпедо» оформивший дубль. Еще один гол в той игре оказался в активе как раз Гаджимурадова. .

В последний раз «Ротор» и «Челябинск» играли между собой во Второй лиге 23/24. Тогда в Волгограде хозяева одержали победу со счетом 1:0, а в ответной игре уральцы на своем поле взяли реванш — 2:1. С тех пор составы команд кардинально изменились. При этом весной прошлого года «Челябинск» возглавлял их нынешний наставник Роман Пилипчук. К слову, тренерский штаб хозяев, судя по первым двум матчам стартовавшего чемпионата, отлично подготовил команду к началу сезона. После выездной победы над «Торпедо» уральский коллектив сегодня одержал первую за 32 года домашнюю викторию в Первой лиге - именно столько времени не было «Челябинска» в подэлитном дивизионе.

К сожалению для волгоградских болельщиков, их любимая команда на этот раз не смогла добиться положительного результата, несмотря на большое желание и проявленные бойцовские качества. Хозяева начали встречу чуть активнее и не стеснялись действовать первым номером. Подопечные Пилипчука пытались вскрыть оборону соперников, расположившуюся изначально в три центральных защитника, в том числе и со стандартных положений. Но до по-настоящему опасных моментов с обеих сторон дело не дошло до перерыва. Как бы не искали хозяева и гости возможности поразить ворота.

При этом зрители увидели много борьбы и единоборств. Характерным моментом можно назвать столкновение Гаджимурадова с Клещенко, в результате которого у защитника гостей было разбито лицо. Из-за травмы Александру еще в первом тайме пришлось покинуть поле - на замену вместо него появился полузащитник Давид Давидян. На этом беды сине-голубых не закончились. Вскоре Денис Фомин получил травму головы в столкновении со своим одноклубником и капитаном Макаровым. Бояринцеву и его тренерскому штабу пришлось вносить коррективы в оборонительную зону из-за незапланированных повреждений своих игроков.

В конце тайма столкнулись в верховой борьбе Гаджимурадов и Храмцов, после чего страсти закипели по полной и произошла массовая потасовка прямо на поле. Эмоции с обеих сторон удалось погасить путем показанных желтых карточек главным арбитром Фаловым Гаджимурадову, Храмцову, Мальцеву и Самойлову. Перерыв настал как нельзя вовремя. Команды отправились в раздевалки отдыхать и охлаждать пыл при счете 0:0.

В перерыве Бояринцев произвел двойную замену - Никишин и Семенов сменили Арбузова и Мальцева. Во второй половине гости имели отличный шанс выйти вперед. Макаров вывел на оперативный простор Давидяна, который, находясь рядом со штрафной, не смог переиграть голкипера. Тусеев совершил фантастическое спасение и перевел мяч на угловой. Спустя несколько минут новобранец хозяев Эза пробил в дальний нижний угол, но немного не хватило точности ивуарийскому легионеру. Затем Эза выступил уже в качестве ассистента, отдав пас Жамалетдинову. Нападающий пробил точно в руки Чагрову. На 80-й минуте после выброса аута игрок «Челябинска» откинул мяч прямо на ногу Семенову - Андрей в одно касание пробил и попал, к сожалению, в штангу. На добивании первым оказался Бардыбахин, отправивший мяч в сетку. Но защитник «Ротора» в момент атаки находился в офсайде, из-за чего гол не был засчитан.

Увы, но оставив много сил на поле ради победы, фортуна на этот раз отвернулась от гостей. На 86-й минуте уральцы получили право на стандарт. После подачи в штрафную ожесточенную борьбу за мяч выиграл Хетаг Кочиев, переправивший игровой снаряд точно в сетку в падении с близкого расстояния. После пропущенного гола гости не расклеились и побежали большими силами отыгрываться. Вместо Бардыбахина в атаку вышел Сафронов. В концовке Никишин с выгодной позиции атаковал, однако не он смог подстроиться под мяч, из-за чего удар пришелcz в руки вратарю. К сожалению, сине-голубым не хватило времени, чтобы уйти от обидного итогового поражения - 0:1.

Несмотря на отрицательный результат, болельщики волгоградского клуба, находившиеся на стадионе, поблагодарили своих футболистов за старание и характер. Теперь «Ротор», имеющий три очка в активе после двух матчей, возвращается домой, где в третьем туре впервые сыграет в родных стенах. Напомним, матч с «Енисеем» начнется на «Волгоград Арене» 4 августа в 20-00 ч.

«Челябинск» (Челябинск) – «Ротор» (Волгоград) – 1:0 (0:0).

26 июля. Челябинск. «Центральный».

Судьи: Фалов Владимир (Москва), Маликов Дмитрий (Новоалтайск), Хатмуллин Альмир (Московская обл.). Резервный судья: Демянчук Владислав (Новоуральск).

«Челябинск»: Тусеев, Гудков, Кочиев, Гапечкин, Жиров, Левин (Жамалетдинов, 65), Самойлов (Палкин, 65), Кертанов, Комиссаров (Эза, 45),.Гаджимурадов (Пушкарев, 80), Урванцев (Носов, 45).

«Ротор»: Чагров, Бардыбахин (Сафронов, 88), Клещенко (Давидян, 27), Фомин, Покидышев, Плотников, Макаров, Храмцов, Арбузов (Никишин, 45), Мальцев (Семенов, 45), Хохлачев (Cасин, 60).

Гол: Кочиев, 86 (1:0).

Предупреждены: Храмцов, 45+3 (неспортивное поведение); Мальцев, 45+3 (неспортивное поведение); Гаджимурадов, 45+3 (неспортивное поведение); Самойлов, 45+3 (неспортивное поведение); Кочиев, 48 (срыв перспективной атаки); Палкин, 79 (срыв перспективной атаки), Фомин, 85 (срыв перспективной атаки).

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев