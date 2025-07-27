Происшествия

Бочаров сообщил ЧП на железной дороге после падения обломков БПЛА

Происшествия 27.07.2025 01:09
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27.07.2025 01:09


В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА произошло ЧП на железной дороге. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По данным главы Волгоградской области, никто из людей не пострадал.

– Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА, – говорится в сообщении Волгоградского губернатора. – Подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет.

– В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.  Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий, – заверил Бочаров.

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