В Волгограде автобус №58 сбил пешехода у ТРЦ «Акварель»





24 июля в Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием общественного транспорта. В полдень у центрального входа ТРЦ «Акварель» рейсовый автобус №58 сбил перебегающего дорогу пешехода.

- В 11:30 водитель, управляя автобусом «ВолгаБас», напротив дома № 107 по пр. Университетский совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в не установленном для этого месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Прибывшими на место медиками мужчина был госпитализирован.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области