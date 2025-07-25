Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения иномарки с грузовой «ГАЗелью» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла вечером 24 июля на 647 км автодороги Р-22 «Каспий» в Урюпинском районе.

На трассе лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» с надписью «Рыба» и Opel Astra. С места происшествия в больницу госпитализировали водителей этих транспортных средств. Несмотря на усилия медиков, водитель иномарки скончался. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области