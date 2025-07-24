Происшествия

Метнул бутылку с горючим и угрожал оружием: в Волгограде полиция обезвредила неадеквата

Происшествия 24.07.2025 16:55
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24.07.2025 16:55


В Волгограде полицейские обезвредили молодого мужчину, который сегодня, 24 июля, на ул. Штеменко угрожал оружием правоохранителям и метнул в них бутылку с зажигательной смесью. В настоящее время на месте происшествия работают оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как сообщили в Главке полиции ИА «Высота 102» в ответ на запрос, на ул. Штеменко – к ЖК «Красная усадьба» – наряд полиции прибыл изначально по просьбе матери волгоградца. 

– 24 июля от гражданки поступило сообщение о том, что она не может попасть в квартиру, в которой проживает ее сын. Сотрудники полиции прибыли к дому по улице Штеменко Краснооктябрьского района. По прибытии на адрес проживающий в квартире мужчина бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью, закрылся изнутри и угрожал применить оружие, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.



Пытаясь навредить полицейским, волгоградец едва не сгорел сам – в квартире, где он находился произошло возгорание. Как сообщает ИА «Высота 102», бойцам спецподразделения пришлось штурмовать уже охваченное огнем жилище. 


– Дальнейшие противоправные действия злоумышленника были пресечены полицейскими при содействии бойцов спецподразделения Росгвардии. В результате произошедшего никто из полицейских и граждан не пострадал, – сообщают в региональном Главке. 


Задержанный передан специализированной бригаде медиков.  Полицией проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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