Расследования

В суд Волгограда доставили задержанного СК за вымогательство Михаила Серенко

Расследования 24.07.2025 13:34
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24.07.2025 13:34


Центральный районный суд Волгограда сегодня, 24 июля, рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Михаила Серенко, задержанного силовиками 22 июля  по подозрению в реабилитации нацизма и вымогательстве. Как сообщает ИА «Высота 102» следствие просит заключить Серенко под стражу в следственный изолятор. 

Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», избрание меры пресечения проходит в суде Волгограда за закрытыми дверями. На заседание Серенко доставили из изолятор временного содержания, где он находится с момента задержания, 22 июля. 


С ходатайством выступает руководитель Следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров. Ходатайство рассматривается судьей Центрального районного суда Волгограда Вероникой Кущ. 


Напомним, по данным СКР, Михаилу Серенко как администратору скандального Telegram-канала вменяют вымогательство сначала 300, а затем 350 тысяч рублей за прекращение распространения позорящих его публикаций. Также, по версии следствия, задержанный в марте этого года разместил в своем аккаунте тексты, содержание которых, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержат совокупность признаков реабилитации нацизма.

Фото: ИА «Высота 102»

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