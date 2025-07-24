Происшествия

В Волгограде камеры засняли столкновение иномарок у остановки «Бульвар Энгельса»

Происшествия 24.07.2025 13:21
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24.07.2025 13:21


23 июля в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП. У остановки общественного транспорта «Бульвар Энгельса» две иномарки не поделили перекрёсток. В результате на некоторое время движение по дороге было осложнено. Момент аварии засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.



- В 21:10 напротив дома № 50 по пр. Героев Сталинграда произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Brilliance, - рассказали журналистам в региональном главке МВД.

Отметим, в результате ДТП пострадала пассажирка Brilliance. Женщина была госпитализирована прибывшей на место аварии каретой скорой помощи.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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