



23 июля в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП. У остановки общественного транспорта «Бульвар Энгельса» две иномарки не поделили перекрёсток. В результате на некоторое время движение по дороге было осложнено. Момент аварии засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.







- В 21:10 напротив дома № 50 по пр. Героев Сталинграда произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Brilliance, - рассказали журналистам в региональном главке МВД.

Отметим, в результате ДТП пострадала пассажирка Brilliance. Женщина была госпитализирована прибывшей на место аварии каретой скорой помощи.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области