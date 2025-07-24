Происшествия

Под Волгоградом после массового ДТП с фурой госпитализированы двое детей

Происшествия 24.07.2025 10:42
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24.07.2025 10:42


23 июля в Дубовском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. Фура и сразу три иномарки не смогли разъехаться поздним вечером на участке трассы «Сызрань - Саратов – Волгоград» в границах Горнобалыклейского сельского поселения.

- В 21:00 на 574 км автодороги «Сызрань - Саратов – Волгоград» произошло столкновение автомобилей Volvo, Kia Rio, MAN и Honda Fit, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.



Отметим, в результате аварии не обошлось без пострадавших. Прибывшими на место аварии медиками были госпитализированы трое пассажиров, находящихся в салоне автомобиля Honda. В их числе две девочки в возрасте 11 и 16 лет. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются Госавтоинспекцией.

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