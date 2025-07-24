Погибшим в Карелии туристом оказался 24-летний волгоградец Владимир Бондарев

24-летний волгоградец Владимир Бондарев погиб во время сплава по Белому морю в Карелии. Печальную информацию ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК по республике Карелия.
Среди пропавших по-прежнему числятся 32-летняя Валерия Пужняк и 39-летний Виктор Зузанов.
В СУ СК по республике Карелия заверили, что поиски продолжаются.
Ранее, напомним, сообщалось, что 9 туристов из Волгограда отправились на байдарках к Соловецким островам. 19 июля 2025 года они вынуждены были прервать свой поход в связи с ухудшением погодных условий. Двое из группы смогли самостоятельно добраться до Соловков, четыре человека были спасены, трое пропали. Теперь в списке пропавших остались двое.
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