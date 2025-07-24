Спорт

Волгоградские легкоатлеты завоевали три медали Матчевой встречи России и Беларуси

Спорт 24.07.2025 08:28
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24.07.2025 08:28


В Беларуси прошла Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства. По данным облспорткомитета, волгоградские спортсмены Анастасия Анфиногентова и Архипп Белкин в местном Бресте завоевали три медали по итогам соревнований, посвященных 80-летию Великой Победы.

Почти 400 лучших юношей и девушек до 18-ти и юниоры и юниорки до 20-ти лет из России и Беларуси в течение двух дней сражались за 64 комплекта медалей в различных дисциплинах. На состязаниях в категории до 18 лет успешно выступила волгоградка Анфиногентова. Подопечная Олеси Кухарчук из региональной легкоатлетической СШОР и ЦСП «Олимп» стала второй на дистанции полтора километра с результатом 4 минуты 23 и 43 сотых секунды. Еще одну награду, на этот раз бронзового достоинства, победительница юношеского первенства России 2025 года выиграла в забеге на 800 метров.


Архипп Белкин, прошедший отбор на Матчевую встречу благодаря завоеванной бронзе на первенстве страны месячной давности, проявил себя на международном уровне в метании копья среди спортсменов до 18 лет. Воспитанник Алексея Товарнова из волгоградского училища олимпийского резерва бросил снаряд на 63 метра и 37 сантиметров, что позволило нашему земляку стать серебряным призером турнира. Победу в этой дисциплине одержал белорусский участник Матвей Волейко. 

Еще один волгоградский представитель Иван Лытов в возрастной категории до 20 лет занял четвертую позицию в метании диска.

Таким образом, волгоградские спортсмены по результатам Матчевой встречи завоевали две серебряные и одну бронзовые медали. 

Фото: Белорусская федерация легкой атлетики

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