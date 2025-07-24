Волгоградские легкоатлеты завоевали три медали Матчевой встречи России и Беларуси

Почти 400 лучших юношей и девушек до 18-ти и юниоры и юниорки до 20-ти лет из России и Беларуси в течение двух дней сражались за 64 комплекта медалей в различных дисциплинах. На состязаниях в категории до 18 лет успешно выступила волгоградка Анфиногентова. Подопечная Олеси Кухарчук из региональной легкоатлетической СШОР и ЦСП «Олимп» стала второй на дистанции полтора километра с результатом 4 минуты 23 и 43 сотых секунды. Еще одну награду, на этот раз бронзового достоинства, победительница юношеского первенства России 2025 года выиграла в забеге на 800 метров.