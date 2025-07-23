Происшествия

Полиция разыскивает подростков, причастных к избиению 46-летнего камышанина

Происшествия 23.07.2025 14:30
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23.07.2025 14:30


23 июля полиция обратилась за помощью к жителям Камышина. Правоохранители разыскивают группу молодых людей, причастных к избиению 46-летнего местного жителя.



- 25 июня 2025 года около 23:30 неустановленное лицо, находясь около ДК «Текстильщик» в городе Камышин, в ходе словесной ссоры, возникшей на почве личной неприязни, умышленно нанесло несколько ударов металлической тростью по различным частям тела 46-летнего потерпевшего. После совершения преступления фигурант скрылся с места происшествия, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации следователей, к совершению преступления могут быть причастны молодые люди, запечатлённые одной из камер уличного видеонаблюдения. На кадрах видна группа из четырёх подростков, гуляющая по городу с музыкальной колонкой.

Отметим, по факту избиения мужчины полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Местные жители, обладающие информацией о несовершеннолетних на видео, могут обратиться в полицию по номеру телефона следователя 8-999-744-18-28 или же в дежурную часть: 8-4457-2-09-00, 8-4457-4-75-25.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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