Мотозаезд молодняка пресекли полицейские в Волгограде





В Волгограде полицейские пресекли заезд на мотоциклах подростков. Как сообщает ИА «Высота 102», детей в возрасте от 14 до 16 лет остановили в Краснооктябрьском районе. На юных нарушителей и их родителей составлены протоколы.

Очередной рейд сотрудники Госавтоинспекции провели вечером 22 июля. Все подростки были сразу же отстранены от управления, а мототехника, которой они управляли, задержана и помещена на спецстоянку.





В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что родители, допустившие управление мотоциклами детьми в возрасте до 16 лет, по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ будут оштрафованы на суммы до 30 тыс. рублей. Наказание предусмотрено за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Также волгоградцы будут привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ – за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

– Водители-нарушители, достигшие возраста наступления административной ответственности (16 лет), подлежат привлечению по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление техникой без прав со штрафом до 15 тыс. рублей, – напоминают в пресс-службе Главка полиции и предупреждают, что подобные рейды проводятся ежедневно и будут продолжаться.

– Нахождение детей и подростков на дорогах за рулем мототехники недопустимо. Это чрезвычайно опасно! – напоминают полицейские Волгограда.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области