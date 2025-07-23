В Урюпинске взыскали 2 миллиона с лихача, задавившего насмерть школьницу

В Волгоградской области приставы взыскали 2 миллиона рублей с 21-летнего жителя Урюпинска, который летом прошлого года насмерть сбил 16-летнюю школьницу. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, по решению суда водитель должен был выплатить указанную сумму родителям девочки в качестве компенсации морального вреда.

- В рамках возбужденных исполнительных производств судебный пристав выехал по адресу проживания должника и арестовал принадлежащее ему имущество. Через несколько дней родственники должника внесли на депозитный счет отделения требуемую сумму вместе с исполнительским сбором. Средства уже перечислены взыскателям, - сообщили в ГУ ФССП по региону.

Напомним, смертельное ДТП произошло 8 августа 2024 года поздно вечером возле дома №43 на улице Красноармейской в Урюпинске. Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, сбил школьницу, которая перебегала дорогу. От полученных травм девочка скончалась на месте ДТП. Было установлено, что иномарка мчалась со скоростью 98 км/ч. Автотехническая экспертиза подтвердила виновность водителя, который мог избежать наезда на пешехода.

Урюпинский городской суд в феврале текущего года приговорил водителя по ч.3 ст.264 УК РФ к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Суд также удовлетворил гражданские иски о взыскании с осужденного в пользу потерпевших компенсации морального вреда. Водитель вину не признал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области