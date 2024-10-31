В Урюпинске осудят задавившего 16-летнюю школьницу лихача





В Урюпинске городскому суду предстоит поставить точку в деле о ДТП, в котором погибла 16-летняя школьница. Как сообщает ИА «Высота 102», следствие выдвинуло обвинение в адрес 21-летнего местного жителя, находящегося за рулём злосчастного автомобиля.

- 8 августа 2024 года примерно в 22 часа 50 минут возле д.№ 43 на ул. Красноармейской г. Урюпинска обвиняемый, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на несовершеннолетнюю, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Во время следственных мероприятий правоохранителями проведена автотехническая экспертиза, которая подтвердила виновность молодого человека. Следователями было выяснено, что водитель имел техническую возможность избежать наезда, а ДТП произошло из-за значительного превышения скоростного режима. Во время аварии скорость легковушки достигала 98 км/ч.

Отметим, свою вину обвиняемый не признаёт. Обвинение утверждено прокуратурой и направлено на рассмотрение в Урюпинский городской суд.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области