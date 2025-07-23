Под Волгоградом иномарка из-за чужого маневра слетела с трассы и перевернулась

Три человека, в числе которых 12-летняя девочка, пострадали в результате аварии, которая произошла в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП, которое произошло в Камышинском районе, спровоцировал водитель другого автомобиля.

- Водитель, управляя автомобилем Opel Vectra, выполняя маневр обгона, создал помеху автомобилю Toyota Corolla. В результате чего водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и совершила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в Главке.

ДТП произошло днем 22 июля на 498 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». С места происшествия в больницу доставили водителя иномарки и двоих пассажиров, включая ребенка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области