Сбивший двоих подростков в Урюпинске водитель приговорен к 9 годам колонии









Урюпинский городской суд Волгоградской области огласил приговор 43-летнему местному жителю, который зимой этого года в состоянии алкогольного опьянения сбил двоих подростков и скрылся с места ДТП. Одни из пострадавших скончался на месте . Обвиняемый приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии-поселении.





Напомним , трагедия случилась 2 февраля текущего года. Мужчина на автомобиле «Лада Калина» на автодороге неподалеку от хутора Булековский совершил наезд на двух 15-летних подростков, которые шли в попутном направлении по правой стороне проезжей части, а после скрылся с места происшествия. Лишь одному из школьников удалось добраться до дома и рассказать о произошедшем.





– В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось установить личность фигуранта. Он был задержан по месту своего жительства в хуторе Белогорский. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови, – рассказали в СУ СКР по региону.





Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.





Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области