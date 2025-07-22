Расследования

Сбивший двоих подростков в Урюпинске водитель приговорен к 9 годам колонии

Расследования 22.07.2025 16:35
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22.07.2025 16:35



Урюпинский городской суд Волгоградской области огласил приговор 43-летнему местному жителю, который зимой этого года в состоянии алкогольного опьянения сбил двоих подростков и скрылся с места ДТП. Одни из пострадавших скончался на месте. Обвиняемый приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии-поселении. 

Напомним, трагедия случилась 2 февраля текущего года. Мужчина на автомобиле «Лада Калина» на автодороге неподалеку от хутора Булековский совершил наезд на двух 15-летних подростков, которые шли в попутном направлении по правой стороне проезжей части, а после скрылся с места происшествия. Лишь одному из школьников удалось добраться до дома и рассказать о произошедшем. 

– В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось установить личность фигуранта. Он был задержан по месту своего жительства в хуторе Белогорский. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови, – рассказали в СУ СКР по региону. 

Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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