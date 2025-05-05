Расследования

В Урюпинске отдают под суд водителя, задавившего в пьяном угаре подростка

Расследования 05.05.2025 16:12
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05.05.2025 16:12


До 12 лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Урюпинского района Волгоградской области, который зимой этого года в пьяном угаре сел за руль и сбил двоих подростков и скрылся с места ДТП. Один из несовершеннолетних скончался. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, расследование завершено. Материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд.

Житель Урюпинска обвиняется по п.п. «а», «б» ч. 4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия). Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, водитель 2 февраля текущего года управлял автомобилем «Лада Калина» в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге от хутора Булековский в направлении автомобильной дороги «Новониколаевский-Нехаевская» он совершил наезд на двух 15-летних подростков, которые шли в попутном направлении по правой стороне проезжей части. После ДТП водитель скрылся, чтобы избежать ответственности за содеянное. В результате один из несовершеннолетних скончался на месте от полученных травм. Второй добрался домой и рассказал о произошедшем. Его госпитализировали с переломом позвонка и сотрясением головного мозга. Тело погибшего подростка нашли на обочине дороги.

Личность виновника ДТП установили. Его задержали по месту жительства в хуторе Белогорский. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. 

В СУ СКР по региону уточнили, что фигурант уголовного дела уже закончился знакомиться с материалами следствия.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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