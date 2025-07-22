В Урюпинске осудили рабочего за удар гвоздодером в споре о качестве ремонта

В Волгоградской области 2 года строгого режима назначено Николаю Караваеву, который в прошлом году ударил своего напарника гвоздодером в ходе спора о качестве ремонта. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, осужденный и его защитник обжаловали приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменения, а жалобы без удовлетворения.

- Николай Караваев, не согласившись с вынесенным в отношении него приговором, просил его отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Защитник же просил изменить приговор своему подзащитному, применив положения ст. 73 УК РФ, предусматривающей назначение наказания условно-испытательного характера, - пояснили в облсуде.

Караваев был признан виновным по «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Вину он признал частично.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года Караваев вместе с потерпевшим делали ремонт в магазине «Соколов» в Урюпинске. Конфликт произошел в ходе рабочего процесса. Мужчины поспорили о качестве и объемах выполненных работ. В руке у Караваева был гвоздодер, которым он ударил своего напарника по лицу из-за личной неприязни. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья.

Известно, что мужчина ранее был судим.