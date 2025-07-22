Происшествия

«Нырнул и исчез»: под Волгоградом СК проверяет гибель мужчины на пляже

Происшествия 22.07.2025 20:50
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22.07.2025 20:50


В Волгоградской области на фоне жаркой погоды и нехватки оборудованных пляжей продолжается череда гибели отдыхающих на воде. 21 июля о пропаже под водой мужчины сообщили очевидцы, находящиеся на «диком» пляже в Светлоярском районе.

ЧП произошло на берегу реки Аксай Есауловский в полукилометре от села Ковалевка. По информации местных жителей, мужчина нырнул под воду, однако впоследствии так и не всплыл. Через несколько часов труп отдыхавшего был обнаружен у берега.

Прибывшие на место правоохранители установили личность мужчины — им оказался 50-летний гражданин.

Отметим, по предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Причина гибели — утопление. Ранее схожий случай произошёл 20 июля с мужчиной на пляже в Калаче-на-Дону.

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