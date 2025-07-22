Расследования

Под Волгоградом чистивший уличный туалет мужчина погиб в результате взрыва

Расследования 22.07.2025 09:04
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22.07.2025 09:04


В городе Николаевске Волгоградской области местный житель погиб в результате взрыва во время чистки уличного туалета. Сутки врачи боролись за его жизнь в условиях реанимации районной больницы, однако оказались бессильны. 

По информации СУ СК России по Волгоградской области, в ЦРБ Николаевского района с множественными травмами мужчина был доставлен 20 июля. 

– По предварительным данным, в воскресенье мужчина осуществлял чистку септика, расположенного на территории его частного домовладения. Для ускорения процесса он приобрёл в свободной продаже несколько килограммов карбида кальция и засыпал вещество в выгребную яму. В результате химической реакции карбида с водой произошёл интенсивный выброс горючих газов, что повлекло разрушительный хлопок. Мужчина получил тяжёлые травмы, от которых позднее скончался в медицинском учреждении, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

В настоящее время в Николаевске проводятся экспертные исследования, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили ИА «Высота 102» жители Николаевска, напуганные громким хлопком, в результате происшествия на территории частного дома, где разыгралась трагедия взрывной волной даже выбило окна.  

Следователи, в свою очередь предостерегают волгоградцев от покупки и использования химикатов промышленного назначения без соответствующих знаний, защитных средств и инструкций. Такие вещества зачастую вступают в активную реакцию с водой и другими веществами, выделяя опасные газы. Очистка септических ям должна осуществляться с привлечением специализированных организаций.

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