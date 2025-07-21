«Домофонщики» оставили волжанку без квартиры





Мошенники продолжают оставлять жителей Волгоградской области без жилья, автомобилей и денег. Так, жительница Волжского потеряла квартиру, попавшись на удочку аферистов.

- Женщине поступил звонок якобы от сотрудников компании по обслуживанию домофонов. Под предлогом замены оборудования женщину убедили сообщить код из СМС, после чего она получила уведомление, что этот код был передан мошенникам, - рассказали подробности совершенного преступления в ГУ МВД по Волгоградской области.

Далее все происходило по классической схеме. Женщине стали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных ведомств. Несчастную запугали, что на ее имя оформлена доверенность, позволяющая третьим лицам распоряжаться всеми её счетами.

Под психологическим давлением женщина на протяжении нескольких дней переводила личные средства на «безопасные счета», занимая при этом деньги у родственников. Однако и этого аферистам оказалось недостаточным. Женщину обманули, что мошенники уже якобы оформили документы на продажу её квартиры.

Чтобы «опередить преступников», женщину убедили поселиться в хостеле и срочно продать жильё самостоятельно. Что она и сделала, а затем перевела почти 4 миллиона рублей на счета мошенников. В итоге волжанка лишилась почти 5 миллионов рублей и осталась без жилья.

Безоговорочно поверили аферистам и супруги из Суровикинского района. Им сообщили, что семейные автомобили выставлены мошенниками на аукцион, и, чтобы их не потерять, нужно срочно продать машины самим.

От продажи двух транспортных средств супруги получили почти 4 млн рублей, добавили ещё 545 тысяч рублей собственных средств, все перевели на «специальный счет» и больше их не увидели.

В главке в очередной раз напоминают, что при поступлении подозрительных звонков необходимо немедленно прервать разговор и связаться с вашим банком по официальному номеру. Ни один из представителей банковских структур, полиции или других госорганов никогда не будет просить вас переводить куда-либо деньги. Это надо запомнить раз и навсегда.