Расследования

«Домофонщики» оставили волжанку без квартиры

Расследования 21.07.2025 17:07
0
21.07.2025 17:07


Мошенники продолжают оставлять жителей Волгоградской области без жилья, автомобилей и денег. Так, жительница Волжского потеряла квартиру, попавшись на удочку аферистов. 

- Женщине поступил звонок якобы от сотрудников компании по обслуживанию домофонов. Под предлогом замены оборудования женщину убедили сообщить код из СМС, после чего она получила уведомление, что этот код был передан мошенникам, - рассказали подробности совершенного преступления в ГУ МВД по Волгоградской области. 

Далее все происходило по классической схеме. Женщине стали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками  различных ведомств. Несчастную запугали, что на ее имя оформлена доверенность, позволяющая третьим лицам распоряжаться всеми её счетами.

Под психологическим давлением женщина на протяжении нескольких дней переводила личные средства на «безопасные счета», занимая при этом деньги у родственников. Однако и этого аферистам оказалось недостаточным. Женщину обманули, что мошенники  уже якобы оформили документы на продажу её квартиры. 

Чтобы «опередить преступников», женщину убедили поселиться в хостеле и срочно продать жильё самостоятельно. Что она и сделала, а затем перевела почти 4 миллиона рублей на счета мошенников. В итоге волжанка лишилась почти 5 миллионов рублей и осталась без жилья. 

Безоговорочно поверили аферистам и супруги из Суровикинского района. Им сообщили, что семейные автомобили выставлены мошенниками на аукцион, и,  чтобы их не потерять, нужно срочно продать машины самим. 

От продажи двух транспортных средств супруги получили почти 4 млн рублей, добавили ещё 545 тысяч рублей собственных средств, все перевели на «специальный счет» и больше их не увидели.

В главке в очередной раз напоминают, что при поступлении подозрительных звонков необходимо немедленно прервать  разговор и связаться с вашим банком по официальному номеру. Ни один из представителей банковских структур, полиции или других госорганов никогда не будет просить вас переводить куда-либо деньги. Это надо запомнить раз и навсегда. 

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.07.2025 16:54
Расследования 21.07.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2025 16:44
Расследования 21.07.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2025 15:27
Расследования 21.07.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2025 12:24
Расследования 21.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2025 17:10
Расследования 18.07.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2025 16:17
Расследования 18.07.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2025 12:11
Расследования 18.07.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2025 19:09
Расследования 17.07.2025 19:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2025 14:30
Расследования 17.07.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2025 12:19
Расследования 17.07.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 15:59
Расследования 16.07.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 15:27
Расследования 16.07.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 14:45
Расследования 16.07.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 14:09
Расследования 16.07.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 12:24
Расследования 16.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
Под Волгоградом утонул 35-летний строительСмотреть фотографии
20:27
Почти 6% опрошенных волгоградских семей не хотят пользоваться интернетомСмотреть фотографии
20:08
В УФАС раскрыли темпы подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
В Госдуме рассмотрят возможность второго бесплатного образования для бойцов СВОСмотреть фотографии
19:29
Четыре московских авиарейса отменены в Волгограде 22 июляСмотреть фотографии
19:03
Улица генерал-лейтенанта Воронина появилась на карте ВолгоградаСмотреть фотографии
18:29
Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов: «Никаких революций. Только эволюция»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде 11-летнему школьнику во время прогулки выстрелили в спинуСмотреть фотографии
17:21
«Красный октябрь» отметил День металлурга музыкальным фестивалем и чествованием заводчанСмотреть фотографии
17:07
«Домофонщики» оставили волжанку без квартирыСмотреть фотографии
16:54
Осужденный за фейки об СВО юрист Нурушев не смог выбраться на свободуСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде трое рабочих из локомотивной станции вынесли деталей на миллион рублейСмотреть фотографии
15:32
Стартовала продажа билетов на первый домашний матч «Ротора» в сезонеСмотреть фотографии
15:27
16-летний волгоградец вынес из чужой квартиры золота на 2 млнСмотреть фотографии
15:09
Новый сезон фотоохоты на эко-преступников стартовал в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:56
Подполковник из Волгоградской области пошел на повышение в СаратовеСмотреть фотографии
14:28
«Были паника, давка и плач»: волгоградец дважды не смог улететь из Москвы из-за отмены рейсовСмотреть фотографии
13:43
Группа DABRO и диджей-сеты: в Волгограде с размахом отметили День металлургаСмотреть фотографии
12:59
Аналитики: россияне стали чаще страховать себя от клещей и мошенниковСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцам рассказали, как оформить ИНН в удобном онлайн-форматеСмотреть фотографии
12:47
Хлеб и «макарошки» подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом на месте ДТП с большегрузами столкнулись еще два автоСмотреть фотографии
12:13
Нападающий Никита Никифиров перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
12:09
Их было девять: МЧС опубликовало подробности спасения волгоградских туристов в Белом мореСмотреть фотографии
12:07
Минтруд: МРОТ в России может вырасти до 27 093 рублейСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области подорожали две марки бензинаСмотреть фотографии
10:59
Включить все фонтаны в регионе поручил Андрей Бочаров из-за жарыСмотреть фотографии
10:41
Спорт чемпионов: где научиться фигурному катанию на коньках и хоккею в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:28
Через 15 минут и чаще: опубликовано новое расписание автобусов №2А в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:16
В поселке Эльтон женщину и ее внука убило током в летнем душеСмотреть фотографии
 